Parigi: Usa troppo forti, il Setterosa battuto 10-3

Seconda sconfitta per le azzurre, a rischio eliminazione

PARIGI, 31 LUG – Pesante sconfitta per la nazionale italiana di pallanuoto femminile ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Il Setterosa è stato battuto per 10-3 dagli Usa, che hanno vinto le ultime tre medaglie d’oro a cinque cerchi. Dopo quella con la Francia all’esordio, per la squadra allenata da Carlo Silipo – a segno con Claudia Marletta (autrice di una doppietta) e Sofia Giustini – è la seconda sconfitta su due partite giocate. Nel prossimo turno del girone B, venerdì 2 agosto, alle ore 16.35, le azzurre affronteranno la Grecia in un match che metterà in palio punti decisivi per la qualificazione ai quarti di finale (passano quattro su cinque del raggruppamento). Nell’ultima partita del girone, il Setterosa se la vedrà con la Spagna.

