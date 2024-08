Parigi: Velasco, politica è bianco o nero, non mi appartiene

agenzia

'Hanno subito un'opinione, anche se non sanno di cosa si tratta'

MILANO, 12 AGO – Sulle polemiche “non ho letto niente, stando là. Viviamo un momento in cui non so di cosa si tratta ma ho un’opinione immediata, bianco nero, questa è la situazione su qualunque cosa. Subito dopo tutti hanno una posizione assolutamente chiara e assoluta, è un mondo che non mi appartiene”. Così l’allenatore dell’Italvolley femminile, Julio Velasco, appena rientrato in Italia a Linate, interpellato sulle polemiche della politica sulle Olimpiadi. “Quando prendo una posizione cerco di conoscere meglio le cose, poi ci sono cose su cui non prendo posizione perché sono troppo complesse” ha aggiunto Velasco.

