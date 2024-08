Parigi: vince ancora il Settebello, battuto 11-9 il Montenegro

agenzia

Azzurri in testa al girone con la Grecia, sabato la Romania

PARIGI, 01 AGO – Ancora un successo per l’Italia della pallanuoto che si impone 11-9 sul Montenegro dopo i tiri di rigore. All’Aquatics Centre di Saint-Denis il Settebello ha conquistato due punti che lo tiene in testa al girone A ai Giochi di Parigi, insieme con la Grecia. L’Italia tornerà in acqua sabato contro la Romania e chiuderà il girone con la Grecia lunedì 5 agosto.

