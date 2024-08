Parigi: World Acquatics, dal Settebello ‘spirito non olimpico’”

agenzia

Per la Federazione mondiale, è stata "una condotta antisportiva"

PARIGI, 10 AGO – Una “condotta antisportiva”: così la World Aquatics, la Federazione mondiale del nuoto, ha definito la protesta messa in atto ieri dal Settebello all’inizio della partita contro la Spagna (persa 11-9), valida per la classificazione dal quinto all’ottavo posto del torneo olimpico di Parigi 2024 di pallanuoto maschile. Durante l’esecuzione degli inni, gli azzurri hanno voltato le spalle alla giuria e poi per i primi quattro minuti hanno giocato con un uomo in meno. “Il comportamento – è scritto in un comunicato – va contro lo spirito olimpico di rispetto e correttezza. World Aquatics ha segnalato questo e altri incidenti successivi alla partita dei quarti di finale maschile tra Italia e Ungheria del 7 agosto all’Aquatics Integrity Unit, che sta esaminando queste azioni”.

