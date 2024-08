Parigi:c’è la Francia di Giani, Italvolley a caccia della finale

agenzia

Domani il big match con campioni in carica, 'un'altra battaglia'

PARIGI, 06 AGO – Lo show in rimonta con il Brasile e ora l’ostacolo Francia. C’è la nazionale padrona di casa e guidata dall’ex campione azzurro Andrea Giani nella corsa olimpica dell’Italvolley: gli azzurri di Fefè De Giorgi, dopo aver battuto un super Giappone affrontano domani in semifinale i transalpini. “Ci aspetterà un’altra battaglia. Sono i padroni di casa, hanno vinto tre anni fa l’Olimpiade e quindi vorranno difendere a tutti i costi il titolo davanti al proprio pubblico”: le parole dell’esordiente Fabio Balaso. Per gli azzurri è l’ottava semifinale olimpica: la nazionale di De Giorgi in tre anni ha vinto già un titolo mondiale, uno continentale e l’argento agli Europei dello scorso anno. I francesi difendono l’oro olimpico conquistato a Tokyo e hanno vinto la Nations League quest’anno. “Dopo la vittoria di ieri sicuramente avvertiamo sensazioni positive – sottolinea il libero azzurro – perché comunque abbiamo fatto un’impresa, riuscendo prima a riportare il match dalla nostra parte e poi ottenendo la qualificazione alla semifinale. È stato incredibile. Il Giappone ha giocato una grandissima pallavolo. Determinante è stata la nostra voglia di andare avanti nel torneo, grazie alla quale non ci siamo mai arresi, anche quando loro erano avanti di qualche punto. In questo modo siamo riusciti a ottenere un successo fondamentale”. La Francia arriva a giocarsi un posto per le medaglie dopo un successo in rimonta. “Noi siamo un gruppo giovane con tanti esordienti ai Giochi, ma che ha tutte le carte in regola per far vedere quanto vale – dice ancora il pallavolista azzurro -, nonostante non abbia molta esperienza nelle manifestazioni internazionali. L’obiettivo è quello di continuare a lavorare in questo modo e cercare di arrivare il più avanti possibile, vorrebbe dire essersi confermati un’altra volta”. All’orizzonte sempre quell’oro a cinque cerchi mai vinto, un tabù da sfatare. Con la Francia serve la migliore Italia e anche qualcosa di più.

