Parigi:fioretto a squadre donne e uomini in finale per il bronzo

agenzia

Entrambe le squadre azzurre battute dalla Cina

ROMA, 05 SET – L’Italia di Bebe Vio Grandis, Andreea Mogos, Loredana Trigilia e Rossana Pasquino disputerà la finale per il bronzo nella gara femminile a squadre di fioretto ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Al Grand Palais le azzurre sono state sconfitte in semifinale dalla Cina (Haiyan Gu, Rong Xiao, Yuandong Chen, Xufeng Zou) 45-41. La finale per il bronzo contro Hong Kong è in programma alle 17.30. Anche la squadra maschile, formata da Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Michele Massa e Gianmarco Paolucci è stata sconfitta in semifinale dalla Cina 45-36. Sempre al Grand Palais gli azzurri affronteranno, ora, la finale per il bronzo contro i padroni di casa della Francia, in programma alle 18.45.

