Parigi:Italvolley subito Brasile,De Giorgi ‘stimola il via così’

Ct azzurro: 'Azzurri felici al villaggio, come Gardaland'

PARIGI, 26 LUG – Al Villaggio come a Gardaland, per dirla con le parole di Fefè De Giorgi, ma certo il Brasile non è il parco Giochi. L’Italvolley arriva all’esordio ai Giochi di Parigi con un misto di adrenalina e leggerezza: essere stati in questi giorni insieme agli atleti di tutto il mondo nel cuore pulsante delle Olimpiadi è un fatto positivo dice il ct alla vigilia del match con i verdeoro. “I ragazzi stanno vivendo con gioia questa esperienza, sembra che si trovino a Gardaland – sorride De Giorgi, che torna ai Giochi 36 anni dopo Seul, disputati da atleta -. Ho voluto che vivessero una simile esperienza perché si tratta di qualcosa di assolutamente unico e quello che si vive lì non ha eguali. Certo il rischio di qualche distrazione c’è, ma è per questo che siamo arrivati un po’ in anticipo; per favorire il loro ambientamento, ma anche per capire i tempi, le distanze; insomma per prendere le misure. Io però dei miei ragazzi non posso certo lamentarmi, sono molto concentrati sull’obiettivo”. Con il Brasile però vietato distrarsi: “Iniziare il torneo olimpico contro di loro è sicuramente uno grosso stimolo, ma credo lo sarà anche per loro. Ci conosciamo bene, sarà una sfida affascinante e siamo felici di poterla giocare” dice De Giorgi della sfida che resta un grande classico. Otto azzurri all’esordio, tra i quali il ‘figlio d’arte’ Alessandro Bovolenta, e 5 che hanno già partecipato ai Giochi. Per la nazionale, che nell’ultimo triennio ha vinto un oro mondiale, un oro e un argento europei, ora scatta la corsa al titolo a cinque cerchi che manca. “Sono contento del lavoro fatto in questo ultimo periodo; ovvio che qui stiamo curando soprattutto i dettagli, Arrivati a questo punto ciò che doveva essere fatto è stato fatto, ora si tratta di arrivare nel miglior modo possibile alla gara di domani” dice il ct, in un torneo che non dà molto respiro. “Prima riusciremo a entrare nel vivo meglio sarà; non ci sarà molto tempo per carburare”.

