Parigi:Martinenghi in finale nei 100 rana, spareggio per Viberti

agenzia

Il primo entra con il 6/o tempo, l'altro 8/o ex aequo con Imoudu

PARIGI, 27 LUG – Nicolò Martinenghi va in finale nei 100 rana ai Giochi olimpici di Parigi. Nel primo giorno di gare del nuoto alla Defense Arena, l’azzurro si qualifica con il sesto tempo di 59”28. Primo il britannico Adam Peaty in 58.86. L’altro azzurro in gara, Ludovico Viberti dovrà giocarsi l’accesso alla finale olimpica allo spareggio con il tedesco Melvin Imoudu, entrambi hanno chiuso ottavi in 59”38. I due troneranno in acqua uno contro uno al termine del programma di giornata.

