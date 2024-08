Parigi:Paltrinieri argento 1500 sl, Finke oro e record del mondo

agenzia

L'americano cancella il precedente primato del cinese Sun Yang

PARIGI, 04 AGO – Infinito Gregorio Paltrinieri che ai Giochi di Parigi conquista l’argento nei 1500 sl, dopo aver vinto il bronzo negli 800. Il capitano dell’Italnuoto ha chiuso la gara-show alle spalle dell’americano Bobby Finke, oro con record del mondo in 14.30:67, che cancella il precedente 14:31.02 stabilito dal cinese Sun Yang alle Olimpiadi di Londra 2012. Paltrinieri, in 14:34.55, ha preceduto l’irlandese Daniel Wiffen, bronzo in 14:39.63.

