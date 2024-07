Parigi:Paltrinieri-Fiamingo podi d’amore ‘two is meglio che one’

agenzia

I due azzurri fidanzati festeggiano bronzo e argento vinti

PARIGI, 31 LUG – “Two is meglio che one”. Con una foto insieme e tanti cuori, Gregorio Paltrinieri e Rosella Fiamingo hanno festeggiato anche sui social le medaglie vinte quasi in simultanea ieri sera ai giochi di Parigi: i due, fidanzati da Tokyo 2021, si sono mostrai sorridenti e con le due medaglie (bronzo per il nuotatore, oro per la spadista) in bella mostra. E giù applausi e commenti di approvazione, tra questi quelli degli attori Stefano Accorsi ed Edoardo Leo. ‘Per un quarto d’ora d’amore…’ tra i titoli che scorrono anche nelle storie postate dal campione di Carpi.

