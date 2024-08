++ Parigi:Tamberi piange in tv ‘non lo meritavo,non lo accetto’

agenzia

'Ho lavorato tanto per questa gara a cui ho dedicato la vita'

ROMA, 10 AGO – “Mi spiace da morire perchè nonostante tutto quello che è successo pensavo di poter fare qualcosa. Ho lavorato tanto per questa gara. Cerco solo di stare tranquillo e non pensare a quello che è successo, non riesco ad accettarlo”. Gianmarco Tamberi scoppia in lacrime davanti ai microfoni Rai dopo l’eliminazione nella finale del salto in alto a Parigi nonostante i problemi di salute. “Parigi era la mia ultima vera gara a cui ho dedicato la vita, non mi sono mai fermato a guardare. Mi dispiace da morire, sono sincero nel dire che non me lo meritavo quello che è successo questa notte e domenica scorsa. Ci ho provato ma è andata male”.

