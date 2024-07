Parigi:Tiro a volo; Trap, eliminati Pellielo e De Filippis

agenzia

Delusione a Chateauroux, niente finale per il veterano azzurro

CHATEAUROUX, 30 LUG – Niente finale olimpica del Trap, specialità olimpica del tiro a volo, per il veterano azzurro Giovanni Pellielo, all’ottava Olimpiade, e per il poliziotto tarantino Mauro De Filippis. Mentre l’ultima serie delle qualificazioni è ancora in corso, ci sono già sette tiratori che hanno fatto meglio dei due dell’Italia Team, e quindi Pellielo e De Filippis sono fuori dalla finale a sei. Entrambi hanno chiuso con il punteggio di 121/125, però ci sono il cinese Qi Ying, il britannico Nathan Hales, e l’australiano James Willett a 123, e l’olimpionico croato Giovanni Cernogoraz, l’americano Derrick Scott Mein, il cinese Haicheng Yu e il guatemalteco Jean Pierre Cardenas a 122.

