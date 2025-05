Paris FC promosso in Ligue 1, Parigi riavrà il derby

agenzia

Ora sogna con il patron Arnault, 5/o uomo più ricco del mondo

PARIGI, 03 MAG – Con il pareggio per 1-1 sul campo del Martigues, il Paris Fc ha conquistato matematicamente, con una giornata di anticipo sulla fine del campionato, la promozione nella Ligue 1, la massima serie francese. Parigi torna così ad avere un derby dopo 35 anni, visto che l’ultima stracittadina era stata quella del 25 febbraio del 1990 tra il Paris St. Germain, che perse 2-1, e il Racing Paris, nato dalla fusione fra lo stesso Racing e il Paris FC, che successivamente tornò a ‘mettersi in proprio’. La rinascita è cominciata nel 2012 sotto la presidenza di Pierre Ferracci, che nel 2020 ha ceduto il 20% delle quote societarie a un fondo facente capo alla Famiglia Reale del Bahrain. Dallo scorso autunno il club è nelle mani della famiglia di Bernard Arnault, il re del lusso con il gruppo Lvmh e proprietario fra l’altro della Louis Vuitton, quinto uomo più ricco al mondo, che non ha mai nascosto le proprie ambizioni e ha poi fatto entrare in società il gruppo Red Bull. Ora la promozione promessa da Antoine Arnault, figlio di Bernard e dirigente che si occupa in prima persona del club, è arrivata e quindi è previsto che, dopo il salto in Ligue 1, il budget venga decuplicato passando da 23 a 200 milioni di euro. Ci sarà anche il trasferimento nello stadio Jean Bouin da 20.000 posti che, curiosamente, si trova proprio accanto al Parco dei Principi, ovvero la casa del Psg. L’obiettivo del Paris FC di cui si occuperà anche il ‘football manager’ della Red Bull Jurgen Klopp, è di farsi valere ed entrare stabilmente nei primi posti, dopo un anno di assestamento.

