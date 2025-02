Paris soddisfatto: “Sarà un finale di stagione interessante”

agenzia

'Senza risultati manca la fiducia, il terzo posto è ottimo'

ROMA, 23 FEB – “Le condizioni non erano così facili e non era facile seguire bene il tracciato, che presentava parecchie insidie. Ho fatto qualche piccolo errorino, ma complessivamente ho mantenuto una buona velocità per tutta la pista. Sono riuscito a sciare meglio rispetto alla discesa e il terzo posto è ottimo. Spero di fare ancora bene a Kvitfjell. La squadra svizzera, in questo momento, è in piena fiducia e ci sono tanti atleti a cui viene tutto facile. L’Italia però sta facendo bene e oggi i piazzamenti lo dimostrano. Sarà un finale di stagione interessante”. Dominik Paris festeggia il ritorno sul podio con il terzo posto nel SuperG di Crans Montana. “Ieri ho voluto strafare un po’ troppo – ha proseguito il velocista azzurro -, ma su questa pista non si può. Ho fatto tanta fatica ad inizio stagione per essere competitivo. Da Wengen è girato un po’il foglio. Il problema è che se non trovi i risultati viene a mancare un po’ la fiducia e non riesci a rendere quanto vorresti. In più vengono tanti dubbi e provi soluzioni diverse, che non sempre funzionano. Adesso, va molto meglio e sono molto più convinto dei miei mezzi. Il superG ora è a posto e spero di riuscire a sistemarmi anche in discesa prima della fine della stagione”.

