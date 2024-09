Parma all’ultimo respiro, col Lecce è 2-2

agenzia

Salentini avanti 2-0 raggiunti nel finale da Almqvist e Hainaut

ROMA, 21 SET – All’ultimo respiro il Parma riprende una partita che sembrava persa: sotto di due gol, la formazione allenata da Fabio Pecchia trova i due gol del pareggio nel finale con Almqvist al 93′ e Hainaut al 96′. Il Lecce era passato in vantaggio nel primo tempo con Dorgu e aveva raddoppiato nella ripresa con Krstovic e ha poi sprecato almeno altre due occasioni per chiudere definitivamente il match. Lecce e Prma hanno giocato la ripresa in 10 per le espulsioni di Guilbert e Cancellieri.

