Parma-Atalanta 1-1, a Pasalic risponde Cutrone

agenzia

Il Bologna riparte da Orsolini e stende il Como 1-0

ROMA, 30 AGO – Un altro pareggio per l’Atalanta, primo punto in campionato per il Pama. Al Tardini finisce 1-1. Atalanta pericolosa al 20′ quando De Roon recupera un pallone e Scamacca prova con un pallonetto che colpisce il palo. Il Parma risponde con un gran sinistro di Bernabé respinto da Carnesecchi. A sbloccarla è Mario Pasalic al 79′ con un destro dal limite, pareggia Cutrone all’85’ che segna all’esordio. Il Bologna riparte da Orsolini: prima casalinga e prima vittoria 1-0, e a segnare il gol da tre punti che rilancia i rossoblù dopo il ko di Roma e nel vortice degli ultimi giorni di mercato è sempre lui: il numero 7, miglior marcatore della passata stagione (da 15 reti in campionato più 2 in Coppa Italia), che festeggia così la chiamata in nazionale.

