Parma: Chivu, soddisfatto di vedere i miei arrabbiati per il 2-2

agenzia

Il tecnico gialloblù: "Gran lavoro, potevamo portarla a casa"

ROMA, 28 APR – “La Lazio ci ha messo in difficoltà, oggi avevamo solo tre centrocampisti e dovevo farli resistere. Sono contento perché la squadra ha fatto un gran lavoro, peccato perché potevamo portarla a casa ma siamo consapevoli della qualità che loro hanno. Vedi Pedro, che fa ancora la differenza perché è veramente forte”. Così Cristian Chivu, tecnico del Parma, nella conferenza stampa dopo il 2-2 all’Olimpico. “Sono soddisfatto di aver visto una squadra arrabbiata nello spogliatoio nonostante un mese difficile – ha proseguito il tecnico romeno -. Erano delusi ma bisogna prenderci tutto quello che una partita ci dà, dal gran lavoro fatto ai momenti di sofferenza di questo mese. Sono orgoglioso di quello che i ragazzi stanno facendo e di lavorare con un gruppo che fa di tutto per accontentare me, la società e la tifoseria. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere la salvezza”, ha concluso.

