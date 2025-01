Parma: Pecchia sconfitta che lascia l’amaro in bocca

agenzia

Tecnico gialloblù "di quest'arbitro preferisco non parlare"

GENOVA, 12 GEN – Una sconfitta difficile da digerire quella subita a Genova per Fabio Pecchia, tecnico del Parma. “Torniamo a casa con l’amaro in bocca, a spostare gli equilibri e la prospettiva e soprattutto rompere la partita è stato solo il gol che anche se strano è comunque un gol. Nel primo tempo forse siamo stati più bassi rispetto al solito nel secondo, più equilibrato, siamo riusciti ad essere più alti. Abbiamo provato con il palleggio ma non siamo riusciti molto perché il Genoa arrivava con forza ed energia, credo che avremmo potuto sviluppare meglio alcune situazioni”. A non convincere troppo il tecnico del Parma è stata la fase offensiva. “Bisogna prendere di più lo specchio della porta. Mi fanno rabbia le potenziali occasioni che sono state molte di più di quelle avute. Dobbiamo essere più attenti perché le partite si possono aprire e possono prendere una strada diversa. C’erano le possibilità di ripartire e se avessimo avuto più attenzione potevamo dare più valore al lavoro difensivo perché avremmo potuto aprire delle autostrade e in quel caso sarebbero arrivate le occasioni”. Un Parma che ha perso Balogh per infortunio e che avrebbe qualcosa da ridire sull’arbitro Colombo, con il quale ci furono polemiche nei play off di B. “Ma preferisco non parlare dell’arbitro, soprattutto di questo” ha detto Pecchia che al di là dell’infortunio del difensore è comunque soddisfatto del lavoro del reparto. “La linea difensiva ha lavorato bene ed oggi alla fine ho visto tanti aspetti positivi e tante cose buone in questa partita che vanno tenuti per portarli poi con noi nella prossima sfida. Rimane il dispiacere, grande, per il risultato finale”.

