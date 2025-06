Parma, salgono le quotazioni di Palladino per la panchina

agenzia

Resta aperta anche l'ipotesi Farioli, decisive le prossime ore

Si apre domani una settimana decisiva per la nomina del nuovo allenatore del Parma dopo l’addio di Cristian Chivu. Nelle ultime ore sono salite le quotazione di Raffaele Palladino: dopo i contatti delle ultime ore, la giornata di domani potrebbe rivelarsi decisiva per una fumata bianca. Il club crociato non ha fretta e resta aperta la piste che porta all’ex Ajax Farioli ma la candidatura dell’ex tecnico della Fiorentina è ora la più accreditata.

