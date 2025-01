Parma: verso Genova col norvegese Lovik

agenzia

Primo colpo di mercato, il portiere Chichizola va allo Spezia

PARMA, 09 GEN – Il Parma saluta Leandro Chichizola, il portiere della promozione in serie A, ceduto a titolo definitivo allo Spezia, e accoglie Mathias Lovik, giovane laterale norvegese in arrivo dal Molde. Con queste prime novità di mercato i crociati si avvicinano al match contro il Genoa, in programma domenica a Marassi. L’infermeria resta però affollata: ancora lontano il rientro di Bernabè, out i lungodegenti Osorio, Circati, Kowalski e Charpentier. Da valutare le condizioni di Estevez e Man. La cessione di Chichizola ha determinato la promozione di Edoardo Corvi nel ruolo di secondo portiere. In vista della sfida salvezza contro gli uomini di Vieira, l’allenatore crociato potrebbe recuperare Coulibaly e Haj. In difesa verso una riconferma Balogh e Valenti, tra i laterali la scelta non manca, a centrocampo intoccabili Hernani e Sohm. Il terzo, tra la mediana e la trequarti, uscirà dal ballottaggio Keita-Hainaut. Davanti potrebbe rivedersi Bonny dal primo minuto, Mihaila e Cancellieri sono pronti a sistemarsi sulle fasce. Oggi seduta mattutina al Mutti Training Center di Collecchio, domani ultimo allenamento prima della rifinitura, in programma sabato.

