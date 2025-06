Parte l’era Chivu all’Inter, tecnico e staff ad Appiano Gentile

agenzia

Risoluzione col Parma, si attende l'ufficialità in nerazzurro

MILANO, 09 GIU – Si attende solo l’ufficialità, ma intanto l’era di Cristian Chivu da allenatore dell’Inter è già cominciata. Il Parma infatti in mattinata ha reso noto l’accordo per la risoluzione del contratto con il tecnico romeno, così come quella di Angelo Palombo che sarà nel suo staff in nerazzurro (in cui potrebbe entrare anche un altro ex come Walter Samuel). Intorno alle 12.30, lo stesso Chivu, insieme ad alcuni collaboratori, è arrivato al centro sportivo dell’Inter di Appiano Gentile, dove nel pomeriggio guiderà il suo primo allenamento interista, con la squadra che si ritroverà per iniziare a preparare l’avventura al Mondiale per Club che inizierà per i nerazzurri il prossimo 17 giugno contro il Monterrey.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA