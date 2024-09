Parte su Dazn la nuova stagione di Open Var

agenzia

Torna il format che analizza gli episodi arbitrali in Serie A

ROMA, 18 SET – Dopo aver avviato una collaborazione pioneristica e aver catalizzato l’attenzione del pubblico durante la scorsa stagione del massimo campionato italiano di calcio, Dazn, Figc e Aia, in collaborazione con la Lega Serie A, annunciano il ritorno del format di successo Open Var, lo spazio formativo e informativo dedicato al mondo arbitrale. Dalla quinta giornata, ogni domenica all’interno del nuovo show di Dazn dedicato alla Serie A e condotto da Giorgia Rossi, si partirà dagli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini, per analizzare in diretta i principali episodi, insieme agli ospiti presenti in studio e a Gianluca Rocchi che, di volta in volta, si alternerà negli approfondimenti con i componenti della Commissione Arbitri Nazionali (CAN). Il primo appuntamento live è per domenica 22 settembre quando verranno analizzate le più importanti decisioni arbitrali della giornata in corso, in un weekend denso di appuntamenti che prenderà il via venerdì 20 settembre con Cagliari-Empoli e che proseguirà con due big match in esclusiva su Dazn: Juventus-Napoli e l’attesissimo derby tra Inter e Milan. Ad anticipare il ritorno della nuova stagione, un’anteprima on demand disponibile su Dazn da domani. Nella puntata speciale, Gianluca Rocchi analizza alcuni episodi salienti relativi alla quarta giornata di campionato insieme a Giorgia Rossi, condividendo col pubblico di tifosi le principali novità regolamentari e le direttive per gli arbitri e il Var. “Il format esclusivo Open Var è nato per offrire al tifoso un punto di vista esclusivo su un tema, quello delle decisioni arbitrali, che da sempre accende le conversazioni tra i tifosi – commenta Stefano Azzi, Ceo di Dazn italia – Poter ascoltare gli scambi tra l’arbitro in campo e Var abbinati a immagini esclusive, accompagnate dalle analisi di figure professionali come quella di Gianluca Rocchi – uno degli arbitri recenti più importanti del nostro calcio – permette davvero di offrire agli appassionati un contenuto unico. I grandi numeri registrati la scorsa stagione di Open Var confermano quanto il tifoso apprezzi questo format che promuove, al tempo stesso, la cultura sportiva”. “Grazie ad una felice intuizione di Figc e Dazn, alla fondamentale disponibilità e alla consueta professionalità dell’Aia – aggiunge afferma Gabriele Gravina, presidente della Figc – il format Open Var ha segnato uno spartiacque nel modo di comunicare del mondo arbitrale. Con l’obiettivo prioritario di formare quanti più appassionati possibili, è stato ideato anche come un prezioso strumento di conoscenza e trasparenza, contribuendo ad aggiornare il linguaggio del racconto del calcio italiano”. “Siamo lieti, anche in questa stagione sportiva, di far ascoltare i dialoghi tra l’arbitro e la Sala Var – sottolinea Carlo Pacifici, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri – In questa maniera potremmo infatti spiegare le modalità operative di la-voro e le decisioni finali assunte sul terreno di giuoco. Tutto questo contribuisce da un lato a conoscere sempre meglio il mondo arbitrale e dall’altro a formare quella cultura sportiva che riteniamo essere molto importante per tutti gli appassionati di calcio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA