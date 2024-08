Partnership Dazn-Amazon, la serie A si vedrà anche su Prime

agenzia

Come già in Spagna, basterà sottoscrivere uno dei pacchetti

ROMA, 20 AGO – Dopo il lancio in Germania, Spagna e Giappone, anche in Italia il canale Dazn si accende su Prime Video. Infatti con la ripartenza della Serie A, grazie alla partnership globale siglata tra Dazn e Amazon per la distribuzione del servizio di live streaming sportivo come nuovo canale Prime Video, i clienti Amazon Prime potranno aggiungere al proprio abbonamento il nuovo canale Dazn e vivere le emozioni del grande calcio italiano e non solo, sottoscrivendo un abbonamento a uno dei pacchetti disponibili tra Dazn Start, Standard o Plus. Così questa partnership consentirà anche ai tifosi italiani che sono già clienti Amazon Prime, di aggiungere il canale al proprio abbonamento e accedere così ai migliori contenuti sportivi premium di Dazn. Fra questi, tutte e 10 le partite di Serie A Enilive in programma ogni turno di campionato, tutta la Serie B, il calcio internazionale con la Liga spagnola e le migliori partite di Porto, Benfica e Sporting Lisbona. In più il grande basket con la Serie A, l’EuroLega, l’EuroCup e la Champions League, e l’ampia offerta dedicata alla pallavolo con partite di SuperLega maschile e Serie A1 femminile e i Mondiali del 2025.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA