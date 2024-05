Paternò, il sogno è diventato realtà: batte la Solbiatese, vince la Coppa Italia e conquista la serie D

calcio

Risultato storico per la squadra allenata da Raciti. Protagonisti Asero che ha segnato il gol vittoria e Romano che ha parato un rigore

Il Paternò batte 1-0 la Solbiatese e vince la Coppa Italia Dilettanti e conquista la serie D. Dopo 24 anni dall’ultimo titolo conquistato da una siciliana la squadra del presidente Mazzamuto, a Firenze, con 500 tifosi al seguito, scrive il suo nome sull’albo d’oro di una competizione che ha raggiunto il 75° anno dalla sua fondazione.

Ironia della sorte fu proprio l’Orlandina nel 2000, contro il Paternò, a conquistare il titolo nell’ultima edizione disputata in gare di andata e ritorno. La squadra tirrenica che arrivò sul tetto d’Italia partendo proprio dalla vittoria in coppa in Sicilia contro il Paternò a cui è bastata una rete di Asero al 15’ del primo tempo per mettere il sigillo su un trofeo che porta anche il marchio di fabbrica del portiere Romano che al 15’ della ripresa ha parato il rigore al capitano della Solbiatese, Scapinello.

Un primo tempo perfetto con i siciliani padroni del campo. Nella ripresa è venuta fuori la squadra varesina che, ormai tagliata fuori dagli spareggi promozione del girone A lombardo, aveva solo una possibilità per conquistare la D. Tanto pressing, a volte anche confuso, con i ragazzi di Raciti tutti a difesa di un risultato storico. Romano ha sfoderato due parate straordinarie, una su rigore e alla fine per capitan Maimone sollevare la Coppa è stata la logica conseguenza.