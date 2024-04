Pattinaggio ghiaccio, Conti-Macci sesti ai Mondiali d’artistico

agenzia

Nona posizione per l'altra coppia azzurra Beccari-Guarise

ROMA, 22 MAR – La coppia italiana dell’artistico formata da Sara Conti e Niccolò Macii chiude al sesto posto i Campionati mondiali di pattinaggio di figura sul ghiaccio di Montreal, in Canada. Nono invece l’altro binomio azzurro, quello dei campioni europei in carica Lucrezia Beccari e Matteo Guarise. Dopo aver ottenuto mercoledì il terzo punteggio (72.88) nel programma corto, ieri sera nel libero Conti e Macii sono incappati in diversi errori sugli elementi di salto ricevendo un punteggio di 124.46: un totale complessivo di 197.34, che li ha visti scivolare in sesta posizione. Non sono riusciti a esprimersi nel migliore dei modi nemmeno Beccari e Guarise, dovendosi accontentare di 119.28 punti nel libero e di 185.40 totali.

