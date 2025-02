Pattinaggio ghiaccio: Europei; Fabbri e Guignard in testa

agenzia

La coppia azzurra campione in carica

TALLINN, 31 GEN – Gli italiani Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno preso il comando dopo la rhythm dance ai Campionati europei di pattinaggio di figura di Tallinn, in Estonia. Favoriti per la vittoria del titolo, la coppia azzurra, detentrice del titolo, ha totalizzato 84,23 punti precedendo i francesi Evgeniia Lopareva e Geoffrey Brissaud (82,75 punti), che hanno trascinato il pubblico sulle note della hit da discoteca “Rasputin” dei Boney M. I britannici Lilah Fear e Lewis Gibson (81,57 punti) sono provvisoriamente al terzo posto in vista del programma libero in programma domani pomeriggio.

