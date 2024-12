Patuanelli, vogliamo riportare il basket ai vertici dello sport

agenzia

Il candidato consigliere: "Grande problema di reclutamento"

ROMA, 10 DIC – “Abbiamo le idee chiare, vogliamo metterci in gioco dando un contributo per rivedere di nuovo la pallacanestro ai vertici dello sport italiano e internazionale”. Così Stefano Patuanelli, capogruppo M5S del Senato e candidato al ruolo di consigliere federale con Gianni Valori, a sua volta candidato alla presidenza Fip, dice la sua sulla ricetta per risollevare il basket italiano durante la conferenza di presentazione dei candidati della lista Valori. Patuanelli sottolinea poi come ci sia “uno scollamento tra la base della piramide e il vertice, bisogna andare a guardare alla base cosa funziona perché c’è un grande problema di reclutamenti”, prosegue. Infine Patuanelli ammette che, per il basket italiano, “c’è tanto lavoro da fare. La pallacanestro non tira più, non stimola investimenti ed è evidente che questo deve essere interrotto. Se semini puoi raccogliere, se non semini mai non raccoglierai mai nulla”, conclude.

