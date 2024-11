Paul col diamante all’orecchio,’così Tyson non mi morde’

agenzia

Domani notte in Texas la sfida tra Iron Mike e 're' di You Tube

ROMA, 14 NOV – Uno ha 58 anni ma ha entusiasmato i suoi fans che sono riusciti ad assistere al suo allenamento aperto al pubblico, in cui ha dimostrato di avere una condizione fisica invidiabile. L’altro, nonostante abbia sostenuto soltanto 10 match ma probabilmente per via dell’età (27 anni) è dato favorito 2-1 dai bookmaker. Ma il tempo delle parole è finito, perché domani notte nello stadio da 80mila posti dei Dallas Cowboys, quando in Italia saranno le 2 del mattino di sabato, Mike Tyson e Jake Paul saliranno sul ring per affrontarsi sulla distanza delle otto riprese (da due minuti l’una) nell’incontro più atteso (ma non la pensano così i puristi della boxe) di una riunione che prevede anche il Mondiale superleggeri fra le due migliori pugili in assoluto della scena femminile, l’irlandese Katie Taylor e la portoricana Amanda Serrano, che garantiscono spettacolo (la loro prima sfida, nel 2022, fu scelta dalla Cbs come ‘il match dell’anno’), e il mondiale dei welter Wbc tra il detentore Mario Barrios (in passato campione del mondo anche dei superleggeri) e lo sfidante Abel Ramos. Salirà sul ring anche il canadese Lucas Bahdi, che la stampa nordamericana definisce “il prospetto più intrigante”, il cui avversario arriva dal Quadraro, popolosa zona periferica di Roma di cui Armando Casamonica, campione italiano dei superleggeri, è il simbolo vivente, deciso a farsi valere contro un avversario pericoloso almeno quanto lui. Ma è chiaro che le attenzioni maggiori sono concentrate su Tyson e Paul, con tanto di neurologi intervistati dalla Cnn su quali danni cerebrali rischia un 58enne che torna sul ring dopo 19 anni. Quanto a Paul, coinvolto anche nell’organizzazione della riunione, si è dedicato a provocare il rivale presentandosi alla conferenza stampa pre-match con qualcosa di luccicante intorno all’orecchio destro. “Non ho intenzione di farmi mordere venerdì sera, quindi ho i miei copri-orecchie con le punte di diamante”, ha detto Paul, facendo riferimento al famoso morso di Tyson a un pezzo dell’orecchio di Evander Holyfield durante il loro incontro del 1997. “Ma non temo nessuno – ha aggiunto il peso massimo youtuber-, quindi voglio che sia il vecchio selvaggio Mike. Sono pronto: voglio quel killer, voglio che sia il match più duro possibile e che non ci siano scuse da parte di tutti a casa quando lo metterò al tappeto”. Poi una battuta dedicata a chi ha scommesso su Tyson: “quando vedo gente stupida che fa previsioni stupide, mi dispiace per loro. Chi vuole scommettere?”. Poi, rivolto a Tyson seduto a 15 metri da lui: “quindi è questo che porterai, un omicida?”. Laconica la risposta di un Tyson di pochissime parole: “sono pronto. Sì, pronto per questa sfida sulla quale ho già detto ciò che dovevo. Non c’è altro da dire, ora voglio solo combattere”. La conferenza stampa si è conclusa con il conduttore Ariel Helwani che ha chiesto agli altri 12 pugili impegnati domani notte chi secondo loro vincerà l’incontro Tyson-Paul. Nove hanno detto Tyson e tre hanno detto Paul: ora non rimane che attendere il verdetto del ring.

