Paura per Kean in ospedale dopo scontro in campo, trauma cranico

agenzia

L'attaccante della Fiorentina ferito per un colpo al volto

ROMA, 23 FEB – Spavento per Moise Kean uscito in barella durante Verona-Fiorentina dopo aver ricevuto un colpo al volto. L’attaccante viola era stato soccorso in campo per la ferita riportata ma, come ha fatto sapere successivamente la Fiorentina, “ha riportato un trauma cranico. Il calciatore è in ospedale per accertamenti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA