Pedro ‘l’obiettivo della Lazio è entrare in Champions’

L'attaccante: "Nessuno vuole perdere derby, ma siamo fiduciosi"

ROMA, 09 GEN – “L’obiettivo della Lazio è entrare in Champions, deve essere una priorità per questa squadra. E arrivare fino in fondo in Europa League. Vediamo verso aprile o maggio dove siamo e poi vediamo se riusciamo a fare un bel cammino in campionato o in coppa. Il derby? Una partita che abbiamo sbagliato il primo tempo, ma dobbiamo continuare con il bel lavoro che stiamo facendo, abbiamo il Como per fare un’altra bella partita e ottenere 3 punti”. Così Pedro, attaccante laziale, all’uscita dal Campidoglio dove la Lazio ha festeggiato i 125 anni di storia. Lo spagnolo, poi, torna sul presente sottolineando come “Baroni ci ha detto di continuare a lavorare forte. Nessuno vuole perdere un derby, dopo 2-3 giorni che è stata male ora la squadra è fiduciosa”. Infine un pensiero sui 125 anni del club con l’attaccante che ammette di essere “molto contento di essere qui, per questi valori che rappresenta la Lazio, auguro un buon compleanno a tutti, è un onore vestire questa maglia”, conclude.

