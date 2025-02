Pellegrini, ‘presidente del Coni? Nessuno è migliore di Malagò’

agenzia

'Passione pazzesca e dedizione al lavoro. Io? non sono pronta'

ROMA, 09 FEB – “Malagó presidente del Coni? Non posso pensare a nessuno migliore di lui”. Parola di Federica Pellegrini a Campioni sotto le Stelle, talk show sportivo a Biella. “E non lo dico per amicizia o per il rapporto personale – aggiunge la campionessa olimpica di nuoto – Lo dico perché vedo quanto tempo dedica al suo lavoro, allo sport: 24 ore su 24, ha una passione pazzesca per quello che fa. Nessuno può farlo meglio di lui”. “Io alla presidenza del Coni? No – conclude la Pellegrini – non adesso, non sarei pronta e la mia famiglia è la priorità”.

