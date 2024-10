Pellegrini ‘prestazione inaccettabile,momento difficile’

agenzia

Capitano Roma, 'per me giornate così sono difficili il doppio'

ROMA, 28 OTT – “Non conosco un’altra via d’uscita che non sia quella del lavoro. Allo stesso tempo, bisogna essere uomini e ammettere che certe prestazioni come quella di stasera non sono accettabili. E’ un momento difficile, se ne esce solo dando tutto: cosa che al momento ci manca”. Lo dice il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini a Dazn dopo la ‘manita’ incassata dai giallorossi a Firenze. “Analizzare l’aspetto mentale e questa partita sono due cose diverse – dice ancora Pellegrini – e qui non trovo nulla di positivo da cui ripartire. Non conosco un’altra via che non sia quella di lavorare più forti di prima. Siamo tutti qui per fare il bene della Roma, sapete cosa significhi per me e non c’è giorno in cui non dia tutto. Giornate così sono difficili il doppio per me”. Che ne pensa del fatto che Cristante e Angelino, sostituiti già nel corso del primo tempo, non sono rientrati in panchina dopo l’intervallo?”Io non me ne sono neanche accorto, ero in campo – risponde -. Siamo rientrati e ho voluto prendere tutta la squadra con me, per far capire che si poteva cambiare quanto avvenuto nel primo tempo. Il secondo però è andato ancora più storto. C’è davvero poco da analizzare, bisogna guardarsi negli occhi ed essere uomini ancora prima che giocatori. Questa è una prestazione non da Roma. Oggi purtroppo è successo, dipende da noi far cambiare le cose e non far riaccadere ciò che è successo a Firenze”. In studio a Dazn c’è il ct azzurro Luciano Spalletti e gli chiedono se vuole dire qualcosa a Pellegrini. “In bocca al lupo, Lorenzo”, si limita a dire il ct.

