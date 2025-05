Pemier: Alexander-Arnold annuncia l’addio al Liverpool

agenzia

"Decisione più difficile dopo 20 anni qui,gioia per 20/o titolo"

ROMA, 05 MAG – Il difensore del Liverpool e dell’Inghilterra Trent Alexander-Arnold ha annunciato che lascerà il club, dove gioca dall’infanzia, alla scadenza del contratto a fine stagione. Lo ha fatto con un messaggio sui social, affermando che è stata la “decisione più difficile”, ma senza dare indicazioni sulla sua prossima squadra. “Dopo 20 anni al Liverpool, è giunto il momento per me di confermare che lascerò il Liverpool a fine stagione – ha scritto il ventiseienne su X -. Questa è senza dubbio la decisione più difficile che abbia mai preso in vita mia”. “So che molti di voi si sono chiesti perché o si sono sentiti frustrati dal fatto che non ne abbia ancora parlato, ma è sempre stata mia intenzione concentrarmi completamente sugli interessi della squadra, ovvero assicurarsi il ventesimo titolo – dice ancora Alexander-Arnold -. Questo club è stata tutta la mia vita, tutto il mio mondo, per 20 anni. Dall’Accademia fino ad oggi, il supporto e l’amore che ho sentito da tutti, dentro e fuori dal club, mi accompagneranno per sempre. Sarò per sempre in debito con tutti voi. Il mio amore per questo club non morirà mai”, conclude il giocatore, che secondo voci concordanti dovrebbe trasferirsi al Real Madrid.

