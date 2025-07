Pentathlon: Coni commissaria federazione, nominato Cuneo

agenzia

Daniele Masala sarà vice commissario

Un commissario per la federpentathlon, e si tratta di Gianni Massimo Cuneo. La Giunta del Coni, la prima dell’era Buonfiglio, si e’ riunista stamattina e “vista la situazione venutasi a creare all’interno della Federazione Italiana Pentathlon Moderno con la sospensione in primo grado del presidente federale Fabrizio Bittner e le dimissioni della vicepresidente Federica Bondioli” ha deliberato il “commissariamento della Federazione”. Nominato come commissario il Generale di Brigata, Gianni Massimo Cuneo, che si avvarrà, nel ruolo di vice commissario, del pluricampione olimpico di pentathlon, Daniele Masala, per la parte sportiva.

