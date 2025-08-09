Pep Guardiola a Palermo indossa maglia con Falcone e Borsellino

Il gesto

Manfredi Borsellino commenta positivamente il gesto del tecnico spagnolo del Manchester City, durante la sua visita al Santuario di Santa Rosalia

“Pep Guardiola con la maglia di Falcone e Borsellino? E’ una cosa bella, mi sorprende. Ho ricevuto da poco la foto da alcuni colleghi e conoscenti. Il fatto che l’abbia indossata è un messaggio forte perchè sappiamo che a Palermo tutti i giovani seguono il calcio. E questo può essere un veicolo importante per trasmettere valori”. Con queste parole, rilasciate all’agenzia Italpress, Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo, ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992, commenta il gesto del tecnico spagnolo del Manchester City, durante la sua visita al Santuario di Santa Rosalia. Questa sera i Citizens affronteranno il Palermo al Barbera per l’Anglo-Palermitan Trophy.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA