Pep Guardiola sorprende ancora: al Santuario di Santa Rosalia con la t-shirt dedicata a Falcone e Borsellino

l'amichevole di lusso

Il tecnico catalano del City che stasera affronta il Palermo in amichevole ha onorato la Sicilia: «Spero che i rosanero vadano in serie A»

Pep Guardiola sorprende ancora, e ancora una volta dimostra di capire cosa fare e quando è il momento di farlo. Un fuoriclasse dentro ma anche fuori dal campo. Per dire: a poche ore dal match amichevole del suo Manchester City al Barbera contro il Palermo per l’Anglo-Palermitan Trophy. il tecnico catalano ha omaggiato non solo Palermo con la visita al Santuario di Santa Rosalia ma anche tutti i siciliani indossando una t-shirt raffigurante i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con la frase «Le loro idee corrono sulle nostre gambe».

Manfredi apprezza

Un gesto che è stato molto apprezzato anche da Manfredi Borsellino, il figlio di Paolo, oggi alto funzionario della polizia di Stato: «Pep Guardiola con la maglia di Falcone e Borsellino? E’ una cosa bella, mi sorprende. Ho ricevuto da poco la foto da alcuni colleghi e conoscenti. Il fatto che l’abbia indossata è un messaggio forte perché sappiamo che a Palermo tutti i giovani seguono il calcio. E questo può essere un veicolo importante per trasmettere valori» ha detto all’Italpress.

La cena stellata

La comitiva degli Sky Blues è a Palermo da ieri e ha partecipato ad una cena stellata a Villa Tasca con i dirigenti, allenatori, ma anche calciatori per una serata di gala nella prestigiosa location del capoluogo siciliano per tutti i dirigenti di spicco dei due club e del City Football Group, holding che detiene entrambe le società. Tra i presenti l’ad Ferran Soriano, l’avvocato Alberto Galassi, membro del cda del club rosanero, e Riccardo Bigon. Ospiti anche gli sponsor che hanno aderito all’Anglo-Palermitan Trophy, che hanno avuto modo di conoscere da vicino Pippo Inzaghi, neotecnico rosanero, e Pep Guardiola. Villa e giardino colorati da uno spettacolare set di luci rosa e azzurre in una serata – che ha visto coinvolti anche i calciatori rosanero Augello, Gomes, Bani, Brunori, Ceccaroni, Segre e Blin – organizzata nei minimi dettagli anche dal punto di vista gastronomico. A gestire il catering è stato lo chef Fabrizio Mellino (con il padre Antonio) del ristorante Quattro Passi a Nerano (Massa Lubrense), premiato con tre stelle Michelin, lo chef italiano più giovane a ricevere questo riconoscimento riportando le tre stelle nel Sud Italia dopo oltre due decenni. In menù anche la celebre trofia alla Nerano, cavallo di battaglia dei Mellino. Immancabili i dolci a fine serata, offerti dalla Pasticceria Costa, tra cannoli e dessert di mandorla, simboli di Palermo e della terra siciliana. A fine serata, chiusura in bellezza con live show di Roy Paci & Aretuska.

Pep e il “regalo” a Pippo Inzaghi