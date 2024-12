Per Neuer primo rosso in carriera, Bayern esce da C.Germania

agenzia

Portiere espulso al 23', Leverkusen vince 1-0 e va ai quarti

ROMA, 03 DIC – Un evento storico per il calcio tedesco si è avuto nel match degli ottavi di finale di Coppa di Germania tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen: il portiere dei bavaresi, Manuel Neuer, è stato espulso per la prima volta nella sua carriera a 38 anni e dopo ben 866 partite giocate, ricevendo un rosso diretto per un fallo da ultimo uomo su Jeremie Frimpong al 23′. I campioni di Germania ne hanno approfittato, vincendo 1-0 all’Allianz Arena con un gol di Tella. Neuer uscendo dal campo si è scusato con l’allenatore, Vincent Kompany, che ha messo in campo l’israeliano Daniel Peretz per il suo sfortunato debutto da n.1 del Bayern ad un anno dal suo arrivo a Monaco. Il portiere aveva collezionato finora solo cartellini gialli, 23, e unicamente a livello di club, vantando un ruolino immacolato nelle sue 124 partite con la Germania.

