Per Roglic nel 2025 Giro e Tour, ma niente Vuelta

Lo sloveno non sarà alla corsa che ha vinto già quattro volte

ROMA, 14 DIC – Primoz Roglic non parteciperà nel 2025 alla Vuelta di Spagna, che ha vinto quattro volte, per concentrarsi su Giro d’Italia e Tour de France: lo ha annunciato la sua squadra Red Bull-Bora Hansgrohe. Nella prima stagione alla guida di questa formazione, Roglic, 35 anni, ha eguagliato a settembre il numero di vittorie nella Vuelta dello spagnolo Roberto Heras negli anni 2000, e avrebbe potuto ambire a diventare il primo a raggiungere quota cinque. Ma lo sloveno preferisce tornare al Giro, la prima grande gara a tappe cui ha partecipato, nel 2016, e dove ha vinto nel 2023. Probabilmente punterà alla vittoria finale, Tadej Pogacar permettendo. Il vincitore dell’edizione di quest’anno non ha ancora deciso se difenderà il titolo. Primoz Roglic, il cui inizio di stagione lo porterà al Tour dell’Algarve a febbraio e poi a quello della Catalogna a marzo, sarà presente anche il 5 luglio a Lille alla partenza del Tour de France, evento che ha mai vinto e dove è stato costretto ad abbandonare la scorsa estate dopo una caduta. In Francia lo accompagneranno il russo Alexsandr Vlasov e il colombiano Daniel Felipe Martinez. L’australiano Jai Hindley si concentrerà su Giro e Vuelta, dove sarà co-leader insieme a Vlasov, si legge nel comunicato.

