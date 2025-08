Percassi, accordo per Lookman era darlo all’estero

agenzia

Ad dell'Atalanta: 'Il presupposto era la cessione non in Italia

BERGAMO, 04 AGO – “La situazione di Ademola Lookman è ben diversa dall’anno scorso. Uno dei presupposti era che lui non si sarebbe mai visto, in Italia, con una maglia diversa da quella dell’Atalanta”. Luca Percassi, amministratore delegato Atalanta, aggiunge dettagli allo stallo delle trattative con l’Inter per l’attaccante: “L’anno scorso, a fronte di un’offerta di 20 milioni del Paris Saint-Germain, Lookman ci aveva chiesto di essere ceduto. Siamo una società credibile e fatta di persone perbene, c’eravamo ripromessi di cederlo in questa sessione di mercato, ma secondo due presupposti”.

