Pericoli: lo choc di Pietrangeli, “morta una sorella”

"Non riuscirò neanche ad andare al suo funerale"

ROMA, 04 OTT – “Lei per me è stata una sorella ed una compagna di vita. Non bastano le parole per descrivere cosa provo”. Nicola Pietrageli ha la voce rotta al telefono con l’ANSA, ricordando Lea Pericoli, morta oggi a 89 anni. “L’ultima volta ci siamo visti lo scorso anno alle Finals a Torino. Poi Lea si era un po’ chiusa in sé stessa – aggiunge Pietrangeli con evidente commozione – Soffro perché non potrò neanche andare al funerale. Sarò criticato ma spero che la gente capisca”.

