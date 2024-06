Pesi: ai tricolori Under 17 Sicilia sul tetto d’Italia con Samuel Cocuzza ed Ettore Pilato

Sport

L'etneo si conferma leader nei 49 kg, il nisseno oltre al titolo stacca il "pass" per gli Europei giovanili insieme a Mattia Riggi (bronzo). Sul podio anche Gloria Miccichè, Aurora Schepis, Aurora Mastronardo e Nicolò Aliano. Successo dei Training Camp di Catania e Milazzo

Le finali dei campionati italiani Under 17 ha confermato a Roma l’alto livello delle promesse azzurre, che proprio dal 13 al 23 giugno saranno protagoniste a Salonicco in Grecia in occasione degli Europei Youth e Under 15 e confermato la bontà di una scuola siciliana sempre in crescita e che vedrà a fine luglio ai Giochi di Parigi, il trapanese Nino Pizzolato in azzurro, dopo il bronzo ai Giochi di Tokyo 2021.

Il nisseno Ettore Pilato (Hector Club Cl) in azione

Ai tricolori Under 17 di Roma la Sicilia ha chiuso con un bottino finale di 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi e per la gioia del maestro Maurizio Sardo, responsabile tecnico della Federpesistica siciliana diretta da Salvatore Parla, due talenti isolani, i nisseni Ettore Pilato e Mattia Riggi hanno staccato il “pass” per la rassegna continentale giovanile in Grecia.

Il nisseno Mattia Riggi (Fiamme Oro Cl) in azione

Uno dei due titoli italiani Under 17 a Roma per la Sicilia porta la firma proprio di Ettore Pilato (Hector Club Cl) oro nella finale della categoria 55 kg con un totale di 208 kg (96+112), nella gara che ha visto chiudere Mattia Riggi (Fiamme Oro Cl) con il bronzo al collo con il totale di 183 kg (83+110).

Il maestro Alessandro Cocuzza con il figlio-allievo Samuel Salvatore (Catania Pesistica Olimpica)

L’altro titolo tricolore della Sicilia è stato vinto dal talento etneo della categoria 49 kg, Salvatore Samuele Cocuzza della Catania Pesistica Olimpica, con un totale di 167 kg (72+95).

La nissena Gloria Miccichè (Centro Atletico Ercole Cl)

Tutte al femminile i tre argenti siciliani, Gloria Miccichè (Club Atletico Ercole Cl), 2ª nella categoria 40 kg con un totale di 78 kg (34+44); Aurora Schepis (Antudo&Strenght) nella categoria 45 kg con un totale di 119 kg (54+65) e Aurora Mastronardo (Iron Fit Pa) nella categoria 76 kg con un totale di 136 kg (59+77).

La messinese Aurora Schepis (Antudo&Strenght Milazzo) col suo maestro

La palermitana Aurora Mastronardo (Iron Fit Pa)

L’aretuseo Nicolò Aliano (Floridia Boxing Team) in azione

Oltre al bronzo di Mattia Riggi c’è stato il terzo posto nella categoria 49 kg di Nicolò Aliano (Floridia Boxing Team) con un totale di 128 kg (58+70).

Un gruppo di atleti e tecnici del Training Camp di Milazzo

TRAINING CAMP A CATANIA E MILAZZO. Intanto c’è da registrare il successo dei due Training Camp che si svolti in contemporanea a Catania e Milazzo. “Due eventi – spiega il maestro Maurizio Sardo c.t della Fipe Sicilia – che fanno parte del programma dell’attività agonistica del Centro Federale Nazionale di Caltanissetta. Il progetto ricerca il costante monitoraggio degli atleti delle classi giovanili anche con allenamenti collegiali nelle rispettive provincie di appartenenza, coinvolgendo atleti e tecnici in un clima di confronto e condivisione. Grazie alla disponibilità delle società, Antudo&Strenght di Milazzo e la Catania Pesistica Olimpica che credono in un obiettivo comune. I tecnici coinvolti in questa giornata sportiva sono stati: Alessandro Cocuzza, Michele Ragno e Davide Cattafi e molti altri sono parte attiva di questa grande Sicilia che lavoreranno in sinergia per trovare i campioni del prossimo futuro”.

Un momento del Training Camp alla Catania Pesistica Olimpica

Al Training Camp alla Catania Pesistica Olimpica presenti i tecnici Federico Aliano, Anthe Spinoso, Manuel Di Maria, Vincenzo Garcia, Samuele Aliano e Alessandro Cocuzza e gli atleti Cristian Gravina, Christian Di Bella, Nicolò Aliano, Michelle Cammaroto e Samuel Cocuzza.

Atleti e tecnici al Training Camp alla Catania Pesistica Olimpica

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA