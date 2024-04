Pesi: il trapanese Nino Pizzolato ha staccato il “pass” per i Giochi di Parigi e alle 14 va in pedana la palermitana Giulia Miserendino

Sport

A 110 giorni dalle Olimpiadi, si aggiunge agli altri otto siciliani che vestiranno l'azzurro in Francia: Salvatore Cavallaro (boxe); Daniele Garozzo, Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio (scherma); Francesco Condemi, Aurora Condorelli, Valeria Palmieri e Claudia Marletta (pallanuoto)

La Sicilia si prepara a fare il pieno di azzurri ai Giochi di Parigi. Dal pugile catanese Salvatore “Occhi di Tigre” Cavallaro che era stato il primo a staccare il “pass” per le Olimpiadi che scatteranno il 26 luglio nella capitale francese, a Nino Pizzolato, il campione dei pesi che ha raggiunto sabato la qualificazione, sono adesso nove i siciliani sicuri che andranno a Parigi, in attesa di altri qualificati e che si ufficializzi la convocazione della messinese Alessandra Chillemi, classe 1999, ma nonostante la giovane età già da tempo una veterana nel mondo del breakdance.

Il trapanese Nino Pizzolato (Gs Fiamme oro) in azione

Il nisseno Antonio Urso, presidente Federpesistica italiana e Ino Pizzolato

Nino Pizzolato, trapanese, classe 1996, originario di Salaparuta, dopo il bronzo ai Giochi di Tokyo 2021, nella prova di Coppa del Mondo a Phuket in Thailandia, ha messo il sigillo alla sua seconda partecipazione olimpica per la gioia di Antonio Urso, nisseno, presidente della Federpesistica italiana che aveva già fatto festa a Phuket per l’argento e la qualificazione olimpica nei 61 kg del sardo Sergio Massidda (Cs Esercito).

Il sardo Sergio Massidda (Cs Esercito), qualificato nei 61 kg per i Giochi di Parigi

Nino Pizzolato, atleta del Gs Fiamme Oro, a Phuket ha vinto medaglia di bronzo di slancio nella categoria 89 kg sulla pedana thailandese, sollevando 210 kg in seconda prova: per lui un totale di 380 kg, grazie ai 170 di strappo, le stesse misure portate a termine nelle precedenti due competizioni, il Grand Prix del Qatar a dicembre, e l’Europeo di Sofia a febbraio.

Nino Pizzolato (Gs Fiamme Oro), classe 1996

L’oro è andato al bulgaro Nasar con 396 kg, argento al colombiano Lopez con 392 kg, bronzo al cinese Li con 383 kg. Per Nino Pizzolato, che mantiene la sua 7ª posizione nella ranking list olimpica, inizia quindi ufficialmente il countdown verso i Giochi di Parigi.

“Questa è la terza gara consecutiva in cui realizzo un totale di 380 kg – racconta soddisfatto Nino Pizzolato, in pedana soprannominato “Caterpillar” per via della forza e dellenergia che riesce a mettere in ogni alzata – li abbiamo fatti tentando anche cose diverse, facendo dei test di comune accordo con il d.t. Sebastiano Corbu. Non sono andati come avremmo voluto ma ora testa bassa e si lavora. Siamo comunque contenti che io sia in buone condizioni fisiche e non abbia avuto ripercussioni alla schiena. Ora inizia il conto alla rovescia per Parigi, la mia seconda Olimpiade e sono felicissimo: darò tutto me stesso”.

La palermitana Giulia Miserendino (Gs Fiamme Oro), alle 14 andrà a caccia del “pass” olimpico

OGGI IN PEDANA GIULIA MISERENDINO. E oggi ci sarà da fare il tifo per l’ultima azzurra in gara nella Coppa del Mondo di Phuket, alle 14 andrà infatti in pedana per la categoria 71 kg la palermitana Giulia Miserendino decisa a conquistare un posto nella top ten Olimpica. La palermitana del Gs Fiamme Oro, attualmente si trova al 14° posto e oggi torna in pedana dopo l’assenza all’Europeo di Sofia, e dovrà incrementare i suoi 233 kg di almeno 9 kg per ottenere la qualifica olimpica.

Il pugile catanese Salvatore “Occhi di Tigre” Cavallaro (Gs Fiamme Oro), catanese, è stato il primo siciliano a staccare il “pass” per i Giochi di Parigi

-110 GIORNI AI GIOCHI: GLI ALTRI SICILIANI. A -110 giorni dalle Olimpiadi francesi, Nino Pizzolato si aggiunge così agli altri otto siciliani che hanno già staccato il “pass” per Parigi: Salvatore Cavallaro (boxe); Daniele Garozzo, Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio (scherma); Francesco Condemi, Aurora Condorelli, Claudia Marletta e Valeria Palmieri(pallanuoto).

Francesco Condemi (pallanuoto) con la mamma Milena Virzì e il papà Luigi

Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio (scherma)

Daniele Garozzo (scherma)

Valeria Palmieri (pallanuoto)

Claudia Marletta (pallanuoto)

Aurora Condorelli (pallanuoto)

