Pesi: oggi agli Europei in Moldavia tocca alla palermitana Martina Chiacchio

La pesista dell'Iron Fit sarà impegnata dalle 18 nella finale della categoria 64 kg. Successo a Torregrotta del raduno congiunto di giovani talenti di Sicilia e Calabria nell'ambito del Progetto Fipe Factory

Entrano nel vivo i campionati Europei di sollevamento pesi e oggi è in programma una giornata intensa per il il Team Italia. In Moldavia tocca infatti a Chiara Piccinno e alla palermitana Martina Chiacchio.

La palermitana Martina Chiacchio in azione

Le due azzurre gareggeranno entrambe nella categoria fino a 64 kg, Chiara Piccinno nel gruppo B alle 12 e Martina Chiacchio dell’Iron Fit nel gruppo A alle 18.

La palermitana Martina Chiacchio in gara oggi dalle 18

Le azzurre saranno guidate in pedana dal d.t. Sebastiano Corbu. Della spedizione azzurra in Moldavia fa parte in qualità di giudice il nisseno Giovanni Piro, arbitro di prima categoria.

IL PROGETTO FIPE FACTORY A TORREGROTTA. In attesa di conoscere il risultato della finale di Martina Chiacchio, da registrare il successo del 2º raduno congiunto Sicilia-Calabria del progetto Fipe Factory che si è svolto nella palestra della società sportiva dell’Asd Antudo S&c di Torregrotta in provincia di Messina.

Un momento del raduno congiunto Sicilia-Calabria a Torregrotta

Allo stage hanno preso parte 13 talenti siciliani e 5 calabresi, monitorati dallo staff tecnico diretto da Moreno Boer, responsabile per il Centro Sud, coadiuvato dal d.t.r. Sicilia, il maestro Maurizio Sardo e dal referente della Commissione dell’attività giovanile per il sud Davide Cattafi. Nella gestione del raduno sono stati coinvolti anche i tecnici interessati delle varie società.

Il maestro Maurizio Sardo

“Parallelamente hanno preso parte anche altri atleti nati negli anni 2013, 2014 e 2015 – spiega il maestro Maurizio Sardo del Gs Fiamme Oro Caltanissetta e d.t.r. Sicilia e responsabile del Cfnt Sicilia – che si affacciano già alla pratica della disciplina del sollevamento pesi, dando così nuovi spunti nell’individuazione di altri giovani talenti della pesistica italiana. In sinergia con la direzione tecnica nazionale, abbiamo voluto approfittare dell’evento per proporre ulteriori valutazioni tecniche con altri atleti più giovani. È stata una giornata di sport alla ricerca dell’alto valore tecnico, è stato proposto un confronto tra gli addetti ai lavori che hanno condiviso le scelte e le strategie tecniche più funzionali all’alta qualificazione“.