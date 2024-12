Pesi: quattro talenti siciliani nel progetto Fipe Factory riservato ai migliori giovani italiani

Sport

Al lavoro a Lignano Sabbiadoro l'etneo Samuel Cocuzza, i due peloritani Aurora Schepis e Samuel Mondi e l'aretuseo Nicolò Aliano

Quattro talenti siciliani del sollevamento pesi sono stati chiamati per prendere parte al Training Federale in programma al “Bella Italia Sport Village” di Lignano Sabbiadoro, inseriti nel progetto Fipe Factory che ha il compito di monitorare i talenti sul territorio nazionale per la Federpesistica nazionale. Al lavoro in azzurro ci sono così l’etneo Samuel Cocuzza, i peloritani Aurora Schepis e Samuel Mondi e l’aretuseo Nicolò Aliano, al lavoro a Lignano Sabbiadoro per un raduno nazionale insieme ad altri 20 talenti provenienti da tutta l’Italia sotto la guida di Marco Di Marzio, direttore del progetto.

Nicolò Aliano, Samuel Cocuzza, Samuel Mondi e Aurora Schepis

L’etneo Samuel Cocuzza allenato dal papà, il maestro Alessandro Cocuzza, in gara per la Catania Pesistica Olimpica, è reduce dal successo all’Eu Cup di Bucarest e nel 2025 è tra gli attesi protagonisti a livello internazionale.

Alessandro e Samuel Cocuzza (Catania Pesistica Olimpica9

I peloritani Aurora Schepis e Samuel Mondi sono allenati dal maestro Davide Cattafi all’Antudo Strength & Conditioning di Torregrotta. Mondi è campione italiano Under 13 nella categoria 44 kg e Schepis ha vinto l’argento nell’Eu Cup di Bucarest.

Samuele Mondi, il maestro Davide Cattafi e Aurora Schepis (Antudo Strength & Conditioning di Torregrotta)

Da Floridia arriva invece Nicolò Aliano allenato dai tecnici Spinoso e Aliano della Floridia Boxing Team, nel 2024 ha vinto il titolo italiano Under 13 nella categoria 49 kg.

I talenti azzurri del progetto Fipe Factory con i quattro siciliani in azzurro e i tecnici

