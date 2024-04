Pesi: regionali paralimpici a Militello Val di Catania, in palio la qualificazione ai tricolori

Sport

Sabato dalle 15 spettacolo assicurato al Palasport del centro etneo. Oggi l'evento è stato presentato ufficialmente al Comune

Sarà Il Palasport di Militello Val di Catania ad ospitare sabato i campionati regionali di pesistica paralimpica che qualificheranno per la finale tricolore in programma a maggio. L’evento organizzato dalla Pol. “Giuseppe Primo” in testa il maestro Salvatore Primo vedrà in pedana i migliori specialisti siciliani con in palio punti importanti anche per la Coppa Italia che si articola in fasi regionali/interregionali con classifiche nazionali d’ufficio stilate dalla segreteria federale ed è valida ai fini della qualificazione ai campionati italiani Assoluti paralimpici.

I campionati regionali sono stati presentati oggi al Comune di Militello Val di Catania alla presente il sindaco Giovanni Burtone, l’assessore allo Sport Salvatore Partenope e l’organizzatore Salvatore Primo.

Il sindaco di Militello Val di Catania, Giovanni Burtone durante la presentazione di oggi

Un momento della presentazione di oggi dei regionali paralimpici di pesistica

Sabato via alle 15 (ingresso libero) e la gara sarà valida anche per il memorial “Giuseppe Primo” indimenticabile maestro e dirigente della pesistica siciliana.

Un gruppo di atlete e tecnici della Pol. “Giuseppe Primo” di Milutello

C’è grande attesa per gli atleti di casa del maestro Salvatore Primo, tutti a caccia del “pass” per le finali tricolori con i campioni della Polisportiva Dilettantistica Giuseppe Primo e del Centro Sportivo Olimpico di Militello pronti a regalare emozioni e spettacolo.

Gruppo del Centro Olimpico Militello

