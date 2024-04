Pesi: successo a Militello Val di Catania dei regionali paralimpici

Sport

L'evento organizzato dalla Pol. "Giuseppe Primo" ha visto qualificare i migliori specialisti siciliani ai tricolori del 19 maggio a Roma

Il Palasport di Militello Val di Catania ha ospitato la fase regionale dei tricolori di sollevamento pesi paralimpico con in palio punti importanti anche per la Coppa Italia. L’evento organizzato dalla Pol. “Giuseppe Primo” del maestro Salvatore Primo ha visto in pedana i migliori specialisti siciliani in testa gli atleti di casa che hanno dominato la scena. La Polisportiva “Giuseppe Primo” tra le donne e il Csd Olimpico Militello Val di Catania tra gli uomini hanno dominato la scena vincendo i titoli a squadre e chiudendo con un bottino finale di 12 ori, 13 argenti e 8 bronzi.

“Una bella giornata di sport – ci dice il maestro Salvatore Primo – con molti dei protagonisti delle gare di Militello che il 19 maggio saranno attesi alle finali tricolori di Roma, dove andremo per difendere il titolo italiano conquistato nel 2023 a Catania. L’evento si è svolto nella maniera migliore grazie al Comune di Militello Val di Catania, in testa il sindaco Giovanni Burtone, il vicesindaco e assessore allo Sport Salvatore Partenope e a tutti gli assessori e i consiglieri comunali che hanno assistito all’evento e alle altre istituzioni presenti, dal sindaco di Scordia Francesco Barchitta al deputato Ars regionale Giuseppe Lombardo”.

Nelle gare conferme per i campioni italiani in carica Denise Fresta (Pol. “Giuseppe Primo”) a segno nella categoria 61 kg; Calogero Andolina (Asd Dima Sport) nei 54 kg; Fabio Filippi (Iron Fit Palermo) negli 81 kg e Francesca Lombardo (Gs Parla Caltanissetta) nei 41 kg.

I RISULTATI. Ecco tutti i vincitori delle gare di Militello Val di Catania. Femminili. 41 kg: Francesca Lombardo (Gs Parla Cl). 55 kg: Mayla Campoli (Pol. “G. Primo”). 61 kg: Denise Fresta (Pol. “G. Primo”). 67 kg: Giorgia Scaduto (Iron Fit Pa). 73 kg: Chiara Vellucci (Pol. “G. Primo”). 79 kg: Maria La Manna (Pol. “G. Primo”). + 86 kg: Maria Cirasa Insauto (Pol. “G. Primo”).