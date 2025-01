Petrucci, “vogliamo imitare il settore tecnico della Figc”

agenzia

N.1 FIP: "Per questo ho invitato Gravina al consiglio federale"

ROMA, 28 GEN – “Noi non abbiamo un settore tecnico e vorremmo copiare in parte quello che è Coverciano per il calcio, adattandolo però al mondo del basket. Ho invitato qui Gravina affinché possa spiegare il settore tecnico della Federcalcio e cosa possiamo imitare”. Lo ha detto Gianni Petrucci, n.1 FIP, aprendo il primo consiglio federale dell’anno del basket, spiegando la presenza del presidente della FIGC, Gabriele Gravina. “Lo ringrazio per aver accettato l’invito – ha aggiunto Petrucci -. Gravina in questi anni ha fatto anche un altro miracolo, ha portato a termine una riforma che sembrava impossibile di una legge che era uscita. E’ stato bravo e noi dovremmo copiare in parte anche quella riforma perché anche noi siamo uno sport professionistico”.

