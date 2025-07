Piastri domina le libere a Spa, quinta la Ferrari di Leclerc

agenzia

McLaren davanti a Verstappen, Hamilton 7/o dietro ad Antonelli

ROMA, 25 LUG – La McLaren di Oscar Piastri domina le prime e uniche libere del Gp del Belgio. Il pilota australiano, leader del mondiale ha chiuso con il miglior tempo di 1’42”.022 davanti alla Red Bull di Max Verstappen, all’altra McLaren di Lando Norris e alla Mercedes di George Russell. La Ferrari sul circuito di Spa non va oltre il quinto tempo di Charles Leclerc, mentre l’altra Rossa di Lewis Hamilton è settima alle spalle di Kimi Antonelli, I piloti tornano in pista nel pomeriggio per le qualifiche della gara Sprint.

