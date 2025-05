Piastri, Imola non è Miami ma possiamo vincere ancora

agenzia

"Vincere con una macchina così è davvero sodisfacente"

ROMA, 15 MAG – “Ci aspettavamo che il circuito di Miami avrebbe esaltato i nostri punti di forza, e così è stato. Ma non so se qui sarà possibile ripetere quella prestazione, la pista è diversa, più veloce e mi aspetto avversari più vicini”. Così il leader del mondiale di Formula 1, Oscar Piastri, uno dei piloti presenti alla conferenza stampa del giovedì a Imola, dove domenica si correrà il Gp dell’Emilia Romagna. “La competizione è dura ma come abbiamo le caratteristiche per vincere ancora – ha proseguito -. Quanto a me. penso di essere in un buon momento, di guidare bene e il team mi mette nelle condizioni per farlo. Credo saremo forti per tutta la stagione. In questo momento mi sto godendo il successo, ma soprattutto il lavoro dietro le quinte fatto per ottenere tutto questo. Vincere con una macchina così è estremamente soddisfacente”. Piastri si è anche compiaciuto del fatto di aver ricevuto a Faenza e Brisighella il ‘Trofeo Lorenzo Bandini’ premio in memoria al pilota italiano che viene assegnato a chi si distingue per i risultati in pista. “Bello il premio ma soprattutto la passione dei tifosi italiani. Ho incontrato anche persone che alla lontana sono legate alla mia famiglia ed è stato speciale. È un’altra gara di casa…”, ha aggiunto l’australiano di origini italiane.

