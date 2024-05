Piazza di Siena nelle Rolex Series. Nepi ‘Puntiamo a Slam’

agenzia

Ad di Sport e Salute: "Progetto per fondazione Villa Borghese'

ROMA, 23 MAG – Il Concorso di Piazza di Siena entra nelle Rolex Series, il circuito d’elite degli sport equestri. Un risultato importante che l’amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, accoglie con entusiasmo: “Siamo felici, è un giorno storico, però guardiamo a questo traguardo come a un’ampia finestra che si apre su nuovi orizzonti, perché l’obiettivo finale è quello di entrare nel circuito Slam. Abbiamo la passione, l’entusiasmo e la chance per riuscirci” le sue parole. Nepi Molineris, poi, sottolinea come “l’idea è sempre stata quella di far risaltare la bellezza di Piazza di Siena, fare in modo che sia fruibile 365 giorni l’anno per cittadini e turisti – prosegue – Ci piace la sensazione di lasciare un segno ogni volta che facciamo un evento sportivo, e quei segni sono di due tipi: uno riguarda una legacy strutturale, come dimostrano la ristrutturazione del Galoppatoio, della Mostra dell’Acqua Felix, della Valle dei Platani. Il secondo si riflette nella legacy che promuove lo sport: grazie a questa bellezza e alla possibilità di accedere a un grande evento gratuitamente più persone possono avvicinarsi al mondo dello sport”. Infine l’ad di Sport e Salute conferma l’intenzione di “presentare al Comune di Roma un progetto per una Fondazione che si occupi 365 giorni l’anno di Villa Borghese, e non solo nella settimana di Piazza di Siena”, conclude.

